Источник: Головкин и Деревянченко могут провести бой в Нью-Йорке

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин может провести бой с бывшим претендентом на титул Сергеем Деревянченко за титул по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

Как сообщает Boxingnews24, казах Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко близки к подписанию контракта на бой. Поединок может состояться 5 октября 2019 года на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Контракт на бой должен быть подписан в ближайшие дни. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, который стал вакантным после того, как организация лишила Сауля Альвареса титула.

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