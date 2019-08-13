Ярд заявил, что рассчитывает победить Ковалёва нокаутом

Короткая ссылка
Британский боксёр Энтони Ярд поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергеем Ковалёвым.
Ярд заявил, что рассчитывает победить Ковалёва нокаутом
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я не фокусируюсь на негативе, но если ты отправляешься на чужую территорию, всё может произойти. Я видел нечестных судей в Лондоне, я видел нечестные решения в Америке, я видел разные вещи. Я не собираюсь говорить, что выброшу комбинацию из 25 ударов и не стану предсказывать раунд, в котором это произойдёт, но Энтони Ярд отправится в Россию и победит нокаутом. Вот и всё», — приводит слова спортсмена Mirror.

Бой Сергея Ковалёва и Энтони Ярда пройдёт 24 августа в Челябинске. Поединок будет транслироваться на Первом канале.

Ранее Ковалёв заявил, что надеется зрелищно победить Ярда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить