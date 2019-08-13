Ярд заявил, что рассчитывает победить Ковалёва нокаутом

Британский боксёр Энтони Ярд поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергеем Ковалёвым.

«Я не фокусируюсь на негативе, но если ты отправляешься на чужую территорию, всё может произойти. Я видел нечестных судей в Лондоне, я видел нечестные решения в Америке, я видел разные вещи. Я не собираюсь говорить, что выброшу комбинацию из 25 ударов и не стану предсказывать раунд, в котором это произойдёт, но Энтони Ярд отправится в Россию и победит нокаутом. Вот и всё», — приводит слова спортсмена Mirror.

Бой Сергея Ковалёва и Энтони Ярда пройдёт 24 августа в Челябинске. Поединок будет транслироваться на Первом канале.

Ранее Ковалёв заявил, что надеется зрелищно победить Ярда.