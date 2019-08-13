Ковалёв заявил, что надеется зрелищно победить Ярда

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Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от поединка с британским претендентом Энтони Ярдом.
Ковалёв заявил, что надеется зрелищно победить Ярда
  • РИА Новости

«Я хочу подтвердить статус чемпиона мира. Нужно выиграть достойно, зрелищно, а не абы как». Хочется, чтобы земляки увидели этот поединок. Мне, как жителю моего родного Челябинска, хочется, чтобы этот бой запомнился на долгие годы для тех, кто придёт посмотреть его воочию. Поединок дома — это давление и пресс. Можно сказать, это дополнительная ответственность, которая не облегчает само событие. Мне нужно совладать с собой, и в первую очередь — психологически», — приводит слова российского боксёра RCC Boxing.

Поединок между Сергеем Ковалёвым и Энтони Ярдом пройдёт 24 августа в родном городе чемпиона — Челябинске.

Ранее сообщалось, что Первый канал будет транслировать бой Ковалёва с Ярдом.

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