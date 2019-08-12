Первый канал будет транслировать бой Ковалёва с Ярдом

Поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергеем Ковалёвым и британским претендентом Энтони Ярдом будет показан в прямом эфире на Первом канале.

Поединок между Сергеем Ковалёвым и Энтони Ярдом будет показан на Первом канале, сообщает официальный сайт вещателя. Прямой эфир стартует 24 августа в 21:25.

Бой пройдёт в родном городе Ковалёва Челябинске. На профессиональном ринге россиянин провёл 37 боёв, одержал 33 победы, потерпел три поражения и свёл одну встречу вничью. Ярд является непобеждённым боксёром, который брал верх в каждом из 19 поединков.

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