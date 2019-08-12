Первый канал будет транслировать бой Ковалёва с Ярдом
- @sergeykrusherkovalev / Instagram
Поединок между Сергеем Ковалёвым и Энтони Ярдом будет показан на Первом канале, сообщает официальный сайт вещателя. Прямой эфир стартует 24 августа в 21:25.
Бой пройдёт в родном городе Ковалёва Челябинске. На профессиональном ринге россиянин провёл 37 боёв, одержал 33 победы, потерпел три поражения и свёл одну встречу вничью. Ярд является непобеждённым боксёром, который брал верх в каждом из 19 поединков.
Ранее сообщалось, что Джошуа и Руис подписали контракт на поединок в Саудовской Аравии.