Капитан «Аякса» Тадич раскритиковал УЕФА

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Футболист амстердамского «Аякса» Душан Тадич раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за регламент Лиги чемпионов, согласно которому клуб вынужден участвовать в квалификационных матчах.
Капитан «Аякса» Тадич раскритиковал УЕФА
  • © Jasper Ruhe/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы полуфиналисты Лиги чемпионов, однако должны играть в квалификации. Это позор! В этих отборочных играх возможно всё. Посмотрите на вылетевший «Порту», — цитирует Тадича AD.

На стадии третьего квалификационного раунда «Аякс» победил греческий ПАОК по сумме двух матчей со счётом 5:4. В раунде плей-офф амстердамцы сыграют против кипрского клуба АПОЭЛ.

Ранее были сформированы все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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