Капитан «Аякса» Тадич раскритиковал УЕФА
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«Мы полуфиналисты Лиги чемпионов, однако должны играть в квалификации. Это позор! В этих отборочных играх возможно всё. Посмотрите на вылетевший «Порту», — цитирует Тадича AD.
На стадии третьего квалификационного раунда «Аякс» победил греческий ПАОК по сумме двух матчей со счётом 5:4. В раунде плей-офф амстердамцы сыграют против кипрского клуба АПОЭЛ.
Ранее были сформированы все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.