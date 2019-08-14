Сформированы все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
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В пути чемпионов между собой сыграют:
«Динамо Загреб» (Хорватия) — «Русенборг» (Норвегия);
«Клуж» (Румыния) — «Славия» (Чехия);
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия);
АПОЕЛ (Кипр) — «Аякс» (Нидерланды).
В пути лиг встретятся:
ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия);
«Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия).
Поединки раунда плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 20-21 и 27-28 августа. Сильнейшие команды каждой из пар получат путёвки в групповой раунд турнира.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.