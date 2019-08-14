Сформированы все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

По результатам ответных матчей третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20, состоявшихся во вторник, 13 августа, были сформированы все пары стадии плей-офф квалификации турнира.

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В пути чемпионов между собой сыграют: «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Русенборг» (Норвегия); «Клуж» (Румыния) — «Славия» (Чехия); «Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия); АПОЕЛ (Кипр) — «Аякс» (Нидерланды). В пути лиг встретятся: ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия); «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия). Поединки раунда плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 20-21 и 27-28 августа. Сильнейшие команды каждой из пар получат путёвки в групповой раунд турнира. Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.