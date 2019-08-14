Баскетболист Фридзон назвал задачу сборной России на ЧМ-2019

Защитник сборной России по баскетболу Виталий Фридзон считает, что первоочередной задачей команды является выход из группового этапа в следующую стадию соревнований.

«Все игроки сборной сейчас в хорошем состоянии. Понятно, нас немного выбили из колеи травмы баскетболистов, на которых мы очень рассчитывали. Однако это часть спорта — мы готовимся, будем биться друг за друга. Наша первоочередная задача — выйти из группы, а дальше задачи будем решать по мере поступления», — цитирует Фридзона ТАСС.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе команда Сергея Базаревича сыграет со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что баскетболисты сборной Кот-д’Ивуара объявили забастовку перед началом ЧМ-2019.