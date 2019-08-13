Баскетболисты сборной Кот-д’Ивуара объявили забастовку перед началом ЧМ-2019

Игроки сборной Кот-д’Ивуара недовольны невыплатой обещанных местной федерацией бонусов.

«Мы не получили ни одной бонусной выплаты с начала тренировочного лагеря. В федерации обещали, что выплатят половину, генеральный менеджер прибыл в Мадрид, но мы всё ещё без денег. Мы требуем погашения задолженности для подготовки к чемпионату мира», — цитирует капитана команды Лэндри Эди Eurohoops.

Также баскетболисты заявили, что вынуждены самостоятельно покрывать расходы на медицину.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу выступит на ЧМ без Шведа и Кулагина.