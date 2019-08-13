Баскетболисты сборной Кот-д’Ивуара объявили забастовку перед началом ЧМ-2019

Короткая ссылка
Игроки сборной Кот-д’Ивуара недовольны невыплатой обещанных местной федерацией бонусов.

«Мы не получили ни одной бонусной выплаты с начала тренировочного лагеря. В федерации обещали, что выплатят половину, генеральный менеджер прибыл в Мадрид, но мы всё ещё без денег. Мы требуем погашения задолженности для подготовки к чемпионату мира», — цитирует капитана команды Лэндри Эди Eurohoops

Также баскетболисты заявили, что вынуждены самостоятельно покрывать расходы на медицину.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу выступит на ЧМ без Шведа и Кулагина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить