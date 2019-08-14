Боец Тухугов может принять участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов может выступить на одном турнире с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«Планируется, что Зубайра Тухугов выступит в Абу-Даби. Идёт поиск соперника», — сообщили ТАСС в команде российского бойца.

Зубайра Тухугов не выступал на профессиональном уровне более трёх лет по причине нарушения антидопинговых правил, а также из-за участия в драке после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

Турнир UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби. Главным поединком вечера станет бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

Ранее американский боец UFC Диас заявил, что он лучше Нурмагомедова.