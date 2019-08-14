Американский боец UFC Диас заявил, что он лучше Нурмагомедова
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«Я знаю, что гораздо лучше, чем парни вроде Хабиба Нурмагомедова или Камару Усмана. Что мне с ним драться? Петтис гораздо круче их обоих», — цитирует Диаса ESPN.
В следующем поединке, который состоится 17 августа в рамках турнира UFC 241, Диас встретится с Энтони Петтисом.
Нурмагомедов проведёт следующий бой 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником в титульном поединке станет американец Дастин Порье.
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор ждёт исхода боя Нурмагомедова с Порье.