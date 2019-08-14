Американский боец UFC Диас заявил, что он лучше Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Нейт Диас заявил, что ему нет смысла выходить в октагон с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и нигерийцем Камару Усманом.

«Я знаю, что гораздо лучше, чем парни вроде Хабиба Нурмагомедова или Камару Усмана. Что мне с ним драться? Петтис гораздо круче их обоих», — цитирует Диаса ESPN.

В следующем поединке, который состоится 17 августа в рамках турнира UFC 241, Диас встретится с Энтони Петтисом.

Нурмагомедов проведёт следующий бой 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником в титульном поединке станет американец Дастин Порье.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор ждёт исхода боя Нурмагомедова с Порье.