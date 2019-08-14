Скелетонистка Гирчак дисквалифицирована за употребление мельдония

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Российская скелетонистка Ангелина Гирчак получила двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещённого препарата.
Скелетонистка Гирчак дисквалифицирована за употребление мельдония
  • РИА Новости

Федерация бобслея России на основании вердикта Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал российскую скелетонистку Ангелину Гирчак на два года за употребление препарата, содержащего мельдоний.

Сама спортсменка утверждает, что лекарства ей были прописаны врачом, который поставил 19-летней девушке диагноз тахикардия.

Срок дисквалификации спортсменки будет отсчитываться с 18 марта 2019 года.

Ранее WADA отреагировало на дисквалификации пятерых российских тяжелоатлетов.

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