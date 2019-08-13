WADA отреагировало на дисквалификации пятерых российских тяжелоатлетов
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«WADA удовлетворено сегодняшним заявлением. Это важное событие демонстрирует, что справедливость восторжествовала по отношению к тем, кто, возможно, выступал нечестно в своём виде спорта. Агентство ожидает больше подобных объявлений от федераций, которые приступили к изучению результатов на основе данных, предоставленных WADA», — сообщает пресс-служба WADA.
На основе данных московской антидопинговой лаборатории, временно отстранены российские тяжелоатлеты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.
Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по тяжёлой атлетике Мстиева получила дисквалификацию за допинг