WADA отреагировало на дисквалификации пятерых российских тяжелоатлетов

В международном антидопинговом агентстве (WADA) удовлетворены дисквалификацией пятерых российских тяжелоатлетов за нарушение антидопинговых правил.

«WADA удовлетворено сегодняшним заявлением. Это важное событие демонстрирует, что справедливость восторжествовала по отношению к тем, кто, возможно, выступал нечестно в своём виде спорта. Агентство ожидает больше подобных объявлений от федераций, которые приступили к изучению результатов на основе данных, предоставленных WADA», — сообщает пресс-служба WADA.

На основе данных московской антидопинговой лаборатории, временно отстранены российские тяжелоатлеты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по тяжёлой атлетике Мстиева получила дисквалификацию за допинг