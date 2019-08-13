Чемпионка Европы по тяжёлой атлетике Мстиева получила дисквалификацию за допинг

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Российская тяжелоатлетка Диана Мстиева получила восьмилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Чемпионка Европы по тяжёлой атлетике Мстиева получила дисквалификацию за допинг
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР), чемпионка Европы 2017 года Диана Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 14 мая 2019 года.

Мстиева становилась чемпионкой Европы 2017 года в весовой категории до 90 кг, а также серебряным призёром европейского первенства 2019 года в весовой категории до 87 кг.

Ранее сообщалось, что IWF назвала имена отстранённых российских тяжелоатлетов.

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