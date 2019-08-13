IWF назвала имена отстранённых российских тяжелоатлетов

Короткая ссылка
Стали известны имена временно отстранённых российских штангистов на основе данных московской антидопинговой лаборатории.
IWF назвала имена отстранённых российских тяжелоатлетов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), из-за нарушения антидопинговых правил были отстранены Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.

Отмечается, что временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года. Во время него будут проведены расследования по каждому спортсмену.

Ранее сообщалось, что на основе данных московской лаборатории отстранены пять российских тяжелоатлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить