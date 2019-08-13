IWF назвала имена отстранённых российских тяжелоатлетов

Стали известны имена временно отстранённых российских штангистов на основе данных московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), из-за нарушения антидопинговых правил были отстранены Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.

Отмечается, что временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года. Во время него будут проведены расследования по каждому спортсмену.

Ранее сообщалось, что на основе данных московской лаборатории отстранены пять российских тяжелоатлетов.