Мартынович назвал матч с «Порту» одним из важнейших в истории «Краснодара»

Защитник и капитан «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал победу над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Большая победа для нас, один из важнейших матчей в истории клуба. «Порту» является серьёзным оппонентом, поэтому берёт гордость, ведь мы смогли пройти его», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

По его словам, во втором тайме команда действовала по счёту и хотела удержать преимущество. Он также отметил, что концовка матча была нервной, но футболисты российской команды оставили все силы на поле.

«Никому не будет легко на следующей стадии. «Олимпиакос» — клуб с историей, очень тяжёлый соперник. Однако сейчас нам надо сосредоточиться на чемпионате России и готовиться к следующей игре», — добавил Мартынович.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее сообщалось, что «Порту» потерял €44 млн из-за поражения от «Краснодара».