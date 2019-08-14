СМИ: «Порту» потерял €44 млн из-за поражения от «Краснодара»
- РИА Новости
Как сообщает A Bola, португальский клуб потеряет €44 млн. Сюда входят деньги за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а также бонусы за успешное выступление в еврокубках в последние десять лет.
К тому же из-за проигрыша «Порту» сможет заработать лиссабонская «Бенфика», так как станет единственным португальским клубом в ЛЧ и получит 100% доходов от телевизионных трансляций.
В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.
В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Ранее сообщалось, что португальские СМИ шокированы победой «Краснодара» над «Порту».