СМИ: «Порту» потерял €44 млн из-за поражения от «Краснодара»

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Стали известны финансовые убытки «Порту» от поражения в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
СМИ: «Порту» потерял €44 млн из-за поражения от «Краснодара»
  • РИА Новости

Как сообщает A Bola, португальский клуб потеряет €44 млн. Сюда входят деньги за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а также бонусы за успешное выступление в еврокубках в последние десять лет.

К тому же из-за проигрыша «Порту» сможет заработать лиссабонская «Бенфика», так как станет единственным португальским клубом в ЛЧ и получит 100% доходов от телевизионных трансляций. 

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0. 

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее сообщалось, что португальские СМИ шокированы победой «Краснодара» над «Порту».

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