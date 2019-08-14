Португальские СМИ шокированы победой «Краснодара» над «Порту»

Португальские СМИ отреагировали на победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Многие португальские СМИ шокированы поражением «Порту».

Издание O Jogo намекнуло на провал португальской команды в стартовом отрезке игры уже в заголовке: «Медленное начало стоит дорого».

Другое издание, Record, назвало поражение «Порту» шоком, отметив, что вылет из турнира будет иметь для команды не самые лучшие последствия.

Издание Noticias ao Minuto признало лучшим игроком матча нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, забившего два мяча.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов похвалил футболиста «Краснодара» Сулейманова за игру с «Порту».