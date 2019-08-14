Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»
- © Alberto Lingria/Xinhua
- globallookpress.com
Как сообщает официальный сайт монегасков, клубы совершили обмен, и в обратном направлении отправился хавбек Рони Лопеш.
Отмечается, что соглашение Бен-Йеддера с «Монако» рассчитано на пять лет. Лопеш же на такой же срок подписал контракт с «Севильей».
В прошлом сезоне Бен-Йеддер сыграл 54 матча, забил 30 мячей и отдал 11 результативных передач. Лопеш провёл 29 игр и отметился четырьмя голами и двумя голевыми пасами.
Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее экс-тренер «Лестера» заявил, что Головин мог перейти в английский клуб.