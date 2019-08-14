Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»

Клуб «Монако», выступающий во французской футбольной Лиге 1, объявил о трансфере нападающего испанской «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.

Как сообщает официальный сайт монегасков, клубы совершили обмен, и в обратном направлении отправился хавбек Рони Лопеш.

Отмечается, что соглашение Бен-Йеддера с «Монако» рассчитано на пять лет. Лопеш же на такой же срок подписал контракт с «Севильей».

В прошлом сезоне Бен-Йеддер сыграл 54 матча, забил 30 мячей и отдал 11 результативных передач. Лопеш провёл 29 игр и отметился четырьмя голами и двумя голевыми пасами.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее экс-тренер «Лестера» заявил, что Головин мог перейти в английский клуб.