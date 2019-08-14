Матч шестого тура РПЛ «Тамбов» — «Краснодар» перенесён

Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Краснодаром» перенесён в связи с участием команды с юга страны в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Встреча перенесена с 18 на 17 августа. Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 16:30 мск.

В третьем отборочном раунде «Краснодар» выбил «Порту». В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0. В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом». Первый матч состоится 20 августа в Греции.

Ранее губернатор Краснодарского края поздравил «Краснодар» с победой над «Порту».