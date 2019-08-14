СМИ: «Реал» отдаст в аренду новичка команды Йовича
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Как сообщает Marca, нападающий не смог убедить своей игрой во время предсезонной подготовки главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
При этом сам Йович не намерен покидать Мадрид и хочет бороться за место в стартовом составе.
Йович перешёл в «Реал» из немецкого «Айнтрахта», за который выступал с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл в 48 матчах и записал в свой актив 17 забитых мячей и шесть голевых передач. Он также является игроком сборной Сербии, в составе который сыграл в шести матчах и забил два мяча.
Ранее Зидан не исключил трансфера Неймара в «Реал».