СМИ: «Реал» отдаст в аренду новичка команды Йовича

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович, который перешёл в футбольный клуб из столицы Испании в это трансферное окно, будет отправлен в аренду.

Как сообщает Marca, нападающий не смог убедить своей игрой во время предсезонной подготовки главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

При этом сам Йович не намерен покидать Мадрид и хочет бороться за место в стартовом составе.

Йович перешёл в «Реал» из немецкого «Айнтрахта», за который выступал с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл в 48 матчах и записал в свой актив 17 забитых мячей и шесть голевых передач. Он также является игроком сборной Сербии, в составе который сыграл в шести матчах и забил два мяча.

Ранее Зидан не исключил трансфера Неймара в «Реал».