«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Порту»

Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал опубликовал видео из раздевалки после победы команды над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ.