«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Порту»
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Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.
В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.
В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ.
Передать непередаваемые эмоции - это к нам 😎— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 14, 2019
Раздевалка "быков" после победы над "Порту".#ПортуКраснодар#ЛЧ#ВпередБыкиhttps://t.co/GYdYw6nFj4