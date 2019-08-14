«Краснодар» опубликовал победное фото из раздевалки после матча с «Порту»
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Фотография выложена в официальном Twitter клуба.
В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.
В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Ранее эксперт Евгений Ловчев заявил, что «Краснодар» проявил характер в матче с «Порту».