«Краснодар» опубликовал победное фото из раздевалки после матча с «Порту»

Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы команды над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Фотография выложена в официальном Twitter клуба.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее эксперт Евгений Ловчев заявил, что «Краснодар» проявил характер в матче с «Порту».