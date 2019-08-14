Ловчев считает, что «Краснодар» проявил характер в матче с «Порту»

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Ловчев считает, что «Краснодар» проявил характер в матче с «Порту»
  • © РИА Новости

«Концовка отняла у болельщиков много нервов. Казалось, повели 3:0, остаётся только спокойно довести матч до победы. Но соперник мощный, опытный. С «Порту», конечно, злую шутку сыграла победа в первом матче. Однако это никак не умаляет достоинств нашей команды», — приводит слова эксперта «Советский спорт».

Он отметил действия нападающего команды Магомеда-Шапи Сулейманова и подчеркнул, что «Краснодар» имеет поставленную игру и всегда стремится забивать. По его мнению, на успех подопечных Мурата Мусаева мог повлиять тот факт, что чемпионат Португалии только начался, в то время как в Российской премьер-лиге уже сыграно пять туров.

«Наша команда проявила характер в очень сложной ситуации. И то, что выстояли в такой концовке, делает честь «Краснодару», — добавил Ловчев.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0. 

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу команды над «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

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