Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
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«Краснодар» великолепен! Это вообще самый правильный клуб, развивающийся по классическому сценарию и идущий очень правильным путём», — цитирует эксперта Rusfootball.
По его словам, если бы не судейские ошибки в прошлом сезоне, «Краснодар» попал бы в групповой этап напрямую. Поэтому ему ещё больше хочется прохода «быков» в группу. Он отметил, что все голы подопечных Мурата Мусаева были великолепны. При этом было видно, что у команды отсутствует большой опыт международных матчей.
«В последние пять минут от «Краснодара» чувствовалась паника, и хорошо что всё закончилось победой. «Быки» регулярно робко проявляют себя в последние минуты важных матчей, над этим нужно поработать, и тогда команда вообще будет супер», — сказал Червиченко.
В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.
В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Ранее главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после поражения от «Краснодара».