Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Краснодар» великолепен! Это вообще самый правильный клуб, развивающийся по классическому сценарию и идущий очень правильным путём», — цитирует эксперта Rusfootball.

По его словам, если бы не судейские ошибки в прошлом сезоне, «Краснодар» попал бы в групповой этап напрямую. Поэтому ему ещё больше хочется прохода «быков» в группу. Он отметил, что все голы подопечных Мурата Мусаева были великолепны. При этом было видно, что у команды отсутствует большой опыт международных матчей.

«В последние пять минут от «Краснодара» чувствовалась паника, и хорошо что всё закончилось победой. «Быки» регулярно робко проявляют себя в последние минуты важных матчей, над этим нужно поработать, и тогда команда вообще будет супер», — сказал Червиченко.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после поражения от «Краснодара».