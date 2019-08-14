Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ

Короткая ссылка
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
  • © РИА Новости

«Краснодар» великолепен! Это вообще самый правильный клуб, развивающийся по классическому сценарию и идущий очень правильным путём», — цитирует эксперта Rusfootball

По его словам, если бы не судейские ошибки в прошлом сезоне, «Краснодар» попал бы в групповой этап напрямую. Поэтому ему ещё больше хочется прохода «быков» в группу. Он отметил, что все голы подопечных Мурата Мусаева были великолепны. При этом было видно, что у команды отсутствует большой опыт международных матчей.

«В последние пять минут от «Краснодара» чувствовалась паника, и хорошо что всё закончилось победой. «Быки» регулярно робко проявляют себя в последние минуты важных матчей, над этим нужно поработать, и тогда команда вообще будет супер», — сказал Червиченко.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0. 

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после поражения от «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить