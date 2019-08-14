Тренер «Порту»: понимаю разочарование фанатов после матча с «Краснодаром»

Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после домашнего поражения от российского «Краснодара» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Никто не любит проигрывать. «Порту» должен играть в Лиге чемпионов, Лига Европы — не наше место. Понимаю разочарование фанатов, у всех в команде те же чувства», — приводит слова Консейсау A Bola.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после матча с «Порту».