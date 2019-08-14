Игнатьев назвал исторической победу «Краснодара» над «Порту» в квалификации ЛЧ

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Нападающий российского «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал победу команды над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Игнатьев назвал исторической победу «Краснодара» над «Порту» в квалификации ЛЧ
  • © fckrasnodar.ru

«Краснодар» — мой дом, ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнёрах. Поздравляю всех с исторической победой», — цитирует футболиста ТАСС.

Победу «Краснодара» над «Порту» Игнатьев посвятил российским болельщикам, не верившим в итоговый успех «быков» в противостоянии с португальским коллективом.

«Надо верить и болеть за свою команду и своих парней», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

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