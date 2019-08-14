Эксперт оценил шансы «Краснодара» на выход в групповой раунд ЛЧ
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«Шансы против «Олимпиакоса»? В Греции трудно играть, но в противостоянии с «Порту» футболисты «Краснодара» показали, что готовы к любой ситуации», — цитирует эксперта сайт Sport24.ru.
По словам Деменко, победа над «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов стала для «Краснодара» исторической.
«В России есть клубы, которые могут достойно представлять нас в Европе», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.