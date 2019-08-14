Эксперт оценил шансы «Краснодара» на выход в групповой раунд ЛЧ

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Бывший игрок российского «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями команды от матчей с греческим «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, которые состоятся 21 и 27 августа.
Эксперт оценил шансы «Краснодара» на выход в групповой раунд ЛЧ
  • © fckrasnodar.ru

«Шансы против «Олимпиакоса»? В Греции трудно играть, но в противостоянии с «Порту» футболисты «Краснодара» показали, что готовы к любой ситуации», — цитирует эксперта сайт Sport24.ru.

По словам Деменко, победа над «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов стала для «Краснодара» исторической.

«В России есть клубы, которые могут достойно представлять нас в Европе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

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