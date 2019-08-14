Экс-игрок «Краснодара»: 90% людей говорили, что пройти «Порту» нереально, но это футбол

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Бывший игрок российского «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу команды над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Экс-игрок «Краснодара»: 90% людей говорили, что пройти «Порту» нереально, но это футбол
  • © fckrasnodar.ru

«90% людей не верили в победу, говорили, что это нереально, но это футбол. «Краснодар» сделал вот такой подарок для России», — цитирует эксперта сайт Sport24.ru.

По словам Деменко, своей игрой в поединке с «Порту» нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, оформивший дубль, продемонстрировал, что заслуживает места в стартовом составе «быков».

«Шапи привыкли видеть выходящим на замену, но он сегодня доказал, что готов играть в качестве футболиста основного состава. Сулейманов всё доказал делом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

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