Тренер «Порту»: мы до последнего верили, что сможем отыграться с 0:3 в матче с «Краснодаром»

Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды от российского «Краснодара» со счётом 2:3 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Команда до конца верила в возможность отыграться с 0:3, однако нам не удалось сделать это», — приводит слова специалиста португальское издание Record.

По словам Консейсау, его подопечные правильно отреагировали на три пропущенных мяча в первом тайме встречи и провели второй значительно лучше, а ключевым эпизодом встречи наставник «Порту» назвал быстрый мяч полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены.

«Пропускать уже спустя две минуты после начала встречи — это жестоко», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.