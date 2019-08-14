Ари прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в квалификации ЛЧ

Короткая ссылка
Нападающий российского «Краснодара» Ари прокомментировал победу команды над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Ари прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в квалификации ЛЧ
  • Reuters

«Мы были большими молодцами, выиграли очень сложный матч, игроки «Краснодара» бились друг за друга. У нас было мало времени на восстановление после последней игры в чемпионате России. Но футболисты выполнили установки тренера, грамотно оборонялись, и это принесло нужный результат», — цитирует форварда ТАСС.

По словам Ари, большую часть матча футболисты «Краснодара» были вынуждены играть от обороны.

«Но против «Порту» сложно действовать иначе на их поле», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить