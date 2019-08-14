Ари прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в квалификации ЛЧ

Нападающий российского «Краснодара» Ари прокомментировал победу команды над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

«Мы были большими молодцами, выиграли очень сложный матч, игроки «Краснодара» бились друг за друга. У нас было мало времени на восстановление после последней игры в чемпионате России. Но футболисты выполнили установки тренера, грамотно оборонялись, и это принесло нужный результат», — цитирует форварда ТАСС.

По словам Ари, большую часть матча футболисты «Краснодара» были вынуждены играть от обороны.

«Но против «Порту» сложно действовать иначе на их поле», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.