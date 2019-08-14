Сулейманов — о победе «Краснодара» над «Порту»: надо просто верить в себя и стараться

Короткая ссылка
Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу команды над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Сулейманов — о победе «Краснодара» над «Порту»: надо просто верить в себя и стараться
  • РИА Новости

«Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас приговор. Зачем вообще тогда выходить? Надо просто верить в себя и стараться», — сказал форвард в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам Сулейманова, концовка поединка в Порту получилась для футболистов «Краснодара» нервной.

«Два мяча «Порту» отыграл. Спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, пройдём и следующий раунд», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить