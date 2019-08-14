Сулейманов — о победе «Краснодара» над «Порту»: надо просто верить в себя и стараться
- РИА Новости
«Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас приговор. Зачем вообще тогда выходить? Надо просто верить в себя и стараться», — сказал форвард в эфире телеканала «Матч ТВ».
По словам Сулейманова, концовка поединка в Порту получилась для футболистов «Краснодара» нервной.
«Два мяча «Порту» отыграл. Спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, пройдём и следующий раунд», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.