Сулейманов — о победе «Краснодара» над «Порту»: надо просто верить в себя и стараться

Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу команды над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас приговор. Зачем вообще тогда выходить? Надо просто верить в себя и стараться», — сказал форвард в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам Сулейманова, концовка поединка в Порту получилась для футболистов «Краснодара» нервной.

«Два мяча «Порту» отыграл. Спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, пройдём и следующий раунд», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.