СМИ: «Спартак» сформирует селекционную службу после окончания периода трансферов

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Московский «Спартак» займётся формированием нового селекционного отдела в сентябре.
СМИ: «Спартак» сформирует селекционную службу после окончания периода трансферов
  • © Юлия Честнова
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, руководство московского «Спартак» сформирует новый селекционный отдел клуба после закрытия окна трансферов.

На прошлой неделе красно-белые объявили о кадровых изменениях в селекционной службе. Клуб покинули заместитель главы службы Александр Аверьянов, а также селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский.

Ранее Дзюба исключил возможность возвращения в «Спартак».

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