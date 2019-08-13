СМИ: «Спартак» сформирует селекционную службу после окончания периода трансферов
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- РИА Новости
Как сообщает Sport24, руководство московского «Спартак» сформирует новый селекционный отдел клуба после закрытия окна трансферов.
На прошлой неделе красно-белые объявили о кадровых изменениях в селекционной службе. Клуб покинули заместитель главы службы Александр Аверьянов, а также селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский.
Ранее Дзюба исключил возможность возвращения в «Спартак».