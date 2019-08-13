Экс-тренер ЦСКА уверен, что Миладинович отделается одноматчевой дисквалификацией

Экс-наставник молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин поделился мнением относительно возможного срока дисквалификации защитника ФК «Сочи» Ивана Миладиновича за удар в лицо Фёдору Чалову.

«Всё прекрасно видно на картинке — прямой удар локтем в нос. Но момент чисто игровой, думаю. С учётом того, что Чалов продолжил игру, Миладинович получит один матч, три — слишком много. Всё-таки это футбол, и контактов, даже таких жёстких, тут не избежать», — заявил Гришин в беседе с RT.

В концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник «Сочи» Иван Миладинович разбил лицо форварду ЦСКА Фёдору Чалову. Арбитр встречи проигнорировал эпизод.

Ранее в РФС заявили, что судья должен был ставить пенальти в эпизоде с Миладиновичем и Чаловым.