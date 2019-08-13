Александрова обыграла Суарес-Наварро на турнире WTA в Цинциннати

Короткая ссылка
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро и вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.
Александрова обыграла Суарес-Наварро на турнире WTA в Цинциннати
  • Reuters

Поединок завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу российской теннисистки. 

В следующем круге турнира Александрова сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп.

Ранее Шарапова рассказала о своём самочувствии после матча с Риске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить