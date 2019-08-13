Александрова обыграла Суарес-Наварро на турнире WTA в Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро и вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.

Reuters

Поединок завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу российской теннисистки. В следующем круге турнира Александрова сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп. Ранее Шарапова рассказала о своём самочувствии после матча с Риске.