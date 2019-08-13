Александрова обыграла Суарес-Наварро на турнире WTA в Цинциннати
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро и вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.
- Reuters
Поединок завершился со счётом 6:4, 6:1 в пользу российской теннисистки.
В следующем круге турнира Александрова сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп.
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