Шарапова рассказала о своём самочувствии после теннисного матча с Риске

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Россиянка Мария Шарапова заявила, что чувствует себя лучше после травмы плеча, а также прокомментировала свою победу над представительницей США Элисон Риске в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
Шарапова рассказала о своём самочувствии после теннисного матча с Риске
  • © Zou Zheng/Xinhua
  • globallookpress.com

«Чувствую себя немного лучше с точки зрения скорости и силы в моей руке. Я думаю, это результат большой работы, которую я провела со своим плечом», — приводит слова теннисистки официальный сайт WTA.

По её словам, ей необходимо продолжать делать упражнения для полного восстановления. Что касается самой игры, Шарапова отметила, что Риске является опасной для неё соперницей. Тем более что американка провела гораздо больше матчей.

«Я была взволнована перед игрой, но приняла вызов и нашла способ победить», — добавила Шарапова.

Ранее сообщалось, что Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати, где сыграет с Эшли Барти.

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