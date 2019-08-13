Созин: Миладиновича должны дисквалифицировать минимум на три матча

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин выразил уверенность, что защитник «Сочи» Иван Миладинович будет дисквалифицирован по итогам эпизода с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«То, что Миладинович будет дисквалифицирован, я не сомневаюсь. Хотелось бы, чтобы он получил как минимум три матча. Смотрел повтор больше десяти раз и могу подтвердить, что в момент совершения Миладиновичем фола Мешков действительно смотрел в другую сторону», — сказал эксперт в интервью RT.

При этом у члена комитета по этике всё равно возник вопрос, почему судья Виталий Мешков не спросил у Чалова о случившимся, когда тот истекал кровью. Он не понимает, как арбитр мог не видеть эпизода и даже не посоветоваться об инциденте с боковым рефери. По его мнению, Мешкова надолго отстранят от судейства РПЛ по итогам разбирательства.

«Миладинович осознанно бил его локтем в нос. Он хотел сделать ему больно — и сделал это. При этом не побоюсь сказать, что «Сочи» буквально убил ЦСКА накануне дерби. Не уверен, что без травмированного Чалова армейцы смогут обыграть своего принципиального соперника», — добавил Созин.

Ранее экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался об эпизоде с Чаловым в матче с «Сочи».