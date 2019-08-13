Экс-футболист ЦСКА высказался об эпизоде с Чаловым в матче с «Сочи»

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал эпизод с форвардом команды Фёдором Чаловым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в ходе которого нападающему разбили нос.

«Без всяких сомнений это красная карточка и пенальти. Но именно с точки зрения судейства момент очень сложный, поскольку арбитр находился в другом месте и не мог этого видеть. А вот боковые и помощники скорее должны были увидеть, чем нет. Но судить не буду. Но был бы VAR, всё было бы решено в пользу ЦСКА», — сказал эксперт в интервью RT.

Он подчеркнул, что защитник «Сочи» Иван Миладинович нанёс серьёзную травму Чалову, ударив того в локтём в нос.

«Кто бы что сейчас ни говорил, что Миладинович не хотел бить Фёдора, мы тоже в своё время не в волейбол играли и знаем, как вести себя на поле. Безусловно, это был умышленный удар локтем. Говорить не о чем, поступок хамский, с чего бы он ни начался. Он заслужил дисквалификацию», — добавил Корнаухов.

Ранее сообщалось, что Миладинович вызван на заседание КДК РФС для рассмотрения эпизода с Чаловым.