Экс-футболист ЦСКА высказался об эпизоде с Чаловым в матче с «Сочи»

Короткая ссылка
Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал эпизод с форвардом команды Фёдором Чаловым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в ходе которого нападающему разбили нос.
Экс-футболист ЦСКА высказался об эпизоде с Чаловым в матче с «Сочи»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Без всяких сомнений это красная карточка и пенальти. Но именно с точки зрения судейства момент очень сложный, поскольку арбитр находился в другом месте и не мог этого видеть. А вот боковые и помощники скорее должны были увидеть, чем нет. Но судить не буду. Но был бы VAR, всё было бы решено в пользу ЦСКА», — сказал эксперт в интервью RT.

Он подчеркнул, что защитник «Сочи» Иван Миладинович нанёс серьёзную травму Чалову, ударив того в локтём в нос. 

«Кто бы что сейчас ни говорил, что Миладинович не хотел бить Фёдора, мы тоже в своё время не в волейбол играли и знаем, как вести себя на поле. Безусловно, это был умышленный удар локтем. Говорить не о чем, поступок хамский, с чего бы он ни начался. Он заслужил дисквалификацию», — добавил Корнаухов.

Ранее сообщалось, что Миладинович вызван на заседание КДК РФС для рассмотрения эпизода с Чаловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить