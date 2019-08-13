Миладинович вызван на заседание КДК РФС для рассмотрения эпизода с Чаловым

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что защитник «Сочи» Иван Миладинович вызван на заседание для рассмотрения эпизода с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым, который произошёл в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Особая юрисдикция в том, что КДК способен исправить судейскую ошибку, допущенную во время игры. Игрок «Сочи» вызван на разбирательство эпизода. Если будет установлено, что он действительно совершил дисциплинарное нарушение, то мы вынесем наказание. Карточки мы не показываем, но при наличии доказательств можем определить дисквалификацию. Однако о степени и возможном сроке наказания пока говорить преждевременно», — пояснил Григорьянц в интервью RT.

В концовке матча ЦСКА — «Сочи», который завершился со счётом 0:0, Миладинович разбил нос форварду Чалову. При этом арбитр встречи оставил эпизод без внимания.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову 14 августа.