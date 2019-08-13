«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй

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Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видео с участием президента грозненского футбольного клуба Магомеда Даудова и арбитра Алексея Сухого после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
  • РИА Новости

«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьёй, это нормальное явление. После игры «Ахмат» — «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение», — приводит слова пресс-службы клуба «Чемпионат».

В клубе подчеркнули, что Даудов не оказывал никакого давления на арбитра, а если бы что-то подобное произошло, то это бы отразилось в рапорте делегата игры. 

Ранее в сети появилось видео, которое вызвало резонанс среди пользователей. На ролике Даудов держит за руку рефери и идёт с ним в сторону подтрибунного помещения.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Ранее в «Ахмате» назвали несправедливым удаление форварда Аблая Мбенга в матче со «Спартаком».

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