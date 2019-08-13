Футболист «Интера» Перешич перешёл в «Баварию» на правах аренды

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» объявил о переходе на правах аренды полузащитника сборной Хорватии и миланского «Интера» Ивана Перешича.

Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов Германии.

Отмечается, что «Бавария» арендовала игрока на один сезон с последующим правом выкупа.

Перишич перешёл в «Интер» в 2015 году. В минувшем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 45 официальных матчах «Интера» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами. На его счету также 83 игры и 23 гола в составе сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Баварии».