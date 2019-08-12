СМИ: Коутиньо может продолжить карьеру в «Баварии»

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Бразильский футболист «Барселоны» Фелипе Коутиньо может перейти в мюнхенскую «Баварию».
СМИ: Коутиньо может продолжить карьеру в «Баварии»
  • © Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Бруно Андраде, «Бавария» может арендовать Фелипе Коутиньо с правом выкупа. По информации источника, зарплата футболиста в клубе может составить €11 млн в год.

Коутиньо выступает за «Барселону» с 2018 года. В прошлом сезоне футболист отыграл 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовит официальное предложение по Неймару.

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