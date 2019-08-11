СМИ: «Барселона» готовит официальное предложение по Неймару

Руководство каталонской «Барселоны» хочет включить футболиста команды Филиппе Коутиньо в сделку по приобретению нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает RMC Sport, «Барселона» ускорила переговоры с ПСЖ о возвращении Неймара на Камп Ноу». Руководство испанского клуба хочет включить в сделку и игрока своей команды Коутиньо. По информации источника, представители ПСЖ уже контактировали с футболистом на предмет возможного перехода.

В прошлом сезоне испанская «Барселона» выиграла внутренний чемпионат страны. ПСЖ является действующим чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что Неймар не попал в заявку ПСЖ на матч первого тура чемпионата Франции.