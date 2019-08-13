Тренер сборной России по спортивной гимнастике считает, что Мустафина завершит карьеру

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина завершит карьеру.

«Мустафина отказалась от участия в Кубке России. Думаю, что она закончит. Сначала отказалась перед Европейскими играми в Минске, сейчас отказывается перед «миром». Думаю, что она понимает, что ей сложно сейчас быть в команде», — цитирует специалиста РИА Новости.

Она подчеркнула, что теперь Мустафина точно не сможет претендовать на попадание в состав национальной команды для участия в чемпионате мира, который пройдёт в немецком Штутгарте с 2 по 13 октября.

«Она сама всё понимает, пришла и попросила снять её со сбора сейчас. Мы же не можем поставить человека в команду только за имя», — сказала Родионенко.

Ранее сообщалось, что Мустафина не примет участия в Кубке России.