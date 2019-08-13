Тренер сборной России по спортивной гимнастике считает, что Мустафина завершит карьеру

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина завершит карьеру.
Тренер сборной России по спортивной гимнастике считает, что Мустафина завершит карьеру
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Мустафина отказалась от участия в Кубке России. Думаю, что она закончит. Сначала отказалась перед Европейскими играми в Минске, сейчас отказывается перед «миром». Думаю, что она понимает, что ей сложно сейчас быть в команде», — цитирует специалиста РИА Новости.

Она подчеркнула, что теперь Мустафина точно не сможет претендовать на попадание в состав национальной команды для участия в чемпионате мира, который пройдёт в немецком Штутгарте с 2 по 13 октября.

«Она сама всё понимает, пришла и попросила снять её со сбора сейчас. Мы же не можем поставить человека в команду только за имя», — сказала Родионенко.

Ранее сообщалось, что Мустафина не примет участия в Кубке России.

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