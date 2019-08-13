Гимнастка Мустафина не примет участия в Кубке России
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- РИА Новости
«Я приняла решение отказаться от участия в Кубке России», — цитирует спортсменку ТАСС.
При этом она сказала, что всё ещё намерена попасть в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира, который пройдёт в немецком Штутгарте с 2 по 13 октября.
«Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе», — добавила Мустафина.
Кубок России по спортивной гимнастике состоится в период с 23 по 27 августа.
Ранее тренер Валентина Родионенко назвала условия участия гимнастки Мустафиной в ЧМ.