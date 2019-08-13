Гимнастка Мустафина не примет участия в Кубке России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что не будет участвовать в Кубке России в Пензе.

«Я приняла решение отказаться от участия в Кубке России», — цитирует спортсменку ТАСС.

При этом она сказала, что всё ещё намерена попасть в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира, который пройдёт в немецком Штутгарте с 2 по 13 октября.

«Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе», — добавила Мустафина.

Кубок России по спортивной гимнастике состоится в период с 23 по 27 августа.

Ранее тренер Валентина Родионенко назвала условия участия гимнастки Мустафиной в ЧМ.