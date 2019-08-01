Тренер назвала условия участия гимнастки Мустафиной в ЧМ

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала условие, при котором двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина сможет претендовать на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2019 года в немецком Штутгарте.
Тренер назвала условия участия гимнастки Мустафиной в ЧМ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

По словам Родионенко, которые передаёт ТАСС, участие 24-летней гимнастки в чемпионате мира зависит от результатов её выступлений на предстоящем Кубке России, который пройдёт в Пензе 23—27 августа.

Она подчеркнула, что состав сборной на мировое первенство будет сформирован исключительно по спортивному принципу.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Штутгарте 4—13 октября.

Ранее сообщалось, что число участников ЧМ по гимнастике будет сокращено с 2022 года.

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