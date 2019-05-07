Число участников ЧМ по гимнастике будет сокращено с 2022 года
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба FIG, такое решение принято на майском заседании совета организации.
Начиная с 2022 года максимальное количество участников в мужских соревнованиях по спортивной гимнастике составит 208 человек, в женских — 201.
Отмечается, что такое изменение позволит сократить продолжительность чемпионата мира с 15 до 11 дней.
В соревнованиях мировых первенств по художественной гимнастике теперь смогут выступить максимум 105 спортсменок.
Ранее сообщалось, что Александра Солдатова победила в многоборье на этапе Мирового вызова в Испании.