Число участников ЧМ по гимнастике будет сокращено с 2022 года

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Международная федерация гимнастики (FIG) сократит число участников чемпионатов мира начиная с 2022 года.
Число участников ЧМ по гимнастике будет сокращено с 2022 года
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба FIG, такое решение принято на майском заседании совета организации.

Начиная с 2022 года максимальное количество участников в мужских соревнованиях по спортивной гимнастике составит 208 человек, в женских — 201.

Отмечается, что такое изменение позволит сократить продолжительность чемпионата мира с 15 до 11 дней.

В соревнованиях мировых первенств по художественной гимнастике теперь смогут выступить максимум 105 спортсменок.

Ранее сообщалось, что Александра Солдатова победила в многоборье на этапе Мирового вызова в Испании.

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