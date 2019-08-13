Наставник «Локомотива» Сёмин удостоен ордена Александра Невского

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин удостоен ордена Александра Невского.

Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Отмечается, что специалисту будет вручена награда за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также его многолетнюю и добросовестную работу.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го года по настоящее время. Вместе с железнодорожниками он трижды выигрывал чемпионат России, а также шесть раз завоёвывал Кубок страны и три раза — Суперкубок России. Помимо этого, Сёмин тренировал сборную России.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе в команду форварда Николая Комличенко.