Наставник «Локомотива» Сёмин удостоен ордена Александра Невского

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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин удостоен ордена Александра Невского.
Наставник «Локомотива» Сёмин удостоен ордена Александра Невского
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Отмечается, что специалисту будет вручена награда за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также его многолетнюю и добросовестную работу.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го года по настоящее время. Вместе с железнодорожниками он трижды выигрывал чемпионат России, а также шесть раз завоёвывал Кубок страны и три раза — Суперкубок России. Помимо этого, Сёмин тренировал сборную России.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе в команду форварда Николая Комличенко.

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