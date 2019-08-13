Агент Рибери рассказал о переговорах с «Локомотивом»

Жан-Пьер Берне, агент бывшего полузащитника мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Франка Рибери, раскрыл подробности переговоров с московским «Локомотивом».

«Как я уже говорил, «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте. Так что в любом случае последнее слово за ним», — цитирует Берне Sport24.

Рибери покинул «Баварию» по окончании сезона-2018/19. Он защищал цвета немецкого коллектива с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе в команду форварда Николая Комличенко.