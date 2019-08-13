СМИ: Руководство «Барселоны» начало переговоры с ПСЖ по трансферу Неймара

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу начал переговоры с французским ПСЖ по поводу возвращения бразильского форварда Неймара в каталонскую команду.

Об этом сообщает RAC1.

По информации радиостанции, 13 августа представители «Барселоны» и ПСЖ проведут встречу для обсуждения условий перехода. При этом сине-гранатовые надеются услышать конкретные условия трансфера.

По информации СМИ, Неймар намерен вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн перешёл в ПСЖ. Тем не менее в каталонском клубе не намерены платить за игрока, из-за чего главным претендентом на него является «Реал».

Ранее сообщалось, что капитан «Барселоны» Лионель Месси попросил Неймара не переходить в «Реал».