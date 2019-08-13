СМИ: Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси попросил форварда ПСЖ Неймара не переходить в мадридский «Реал».

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Месси позвонил бразильцу. Во время разговора он попросил его не переходить в «Реал» и вернуться в «Барселону».

По информации СМИ, Неймар намерен вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего за €222 млн перешёл в ПСЖ. Тем не менее в каталонском клубе не намерены платить за игрока, из-за чего главным претендентом на него является «Реал».

Ранее тренер ПСЖ Томас Тухель подтвердил факт наличия переговоров о продаже Неймара.